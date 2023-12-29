أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,318.01 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,412.62 ريال



وسجل عيار 24 نحو 248.80 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 227.90 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.70ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.55 ريال.الذهب عيار 24 248.80الذهب عيار 22 227.90الذهب عيار 21 217.70الذهب عيار 18 186.60الذهب عيار 14 145.55وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,318.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,752 ريال.الذهب عيار 24 251.63الذهب عيار 22 230.50الذهب عيار 21 220.18الذهب عيار 18 188.73الذهب عيار 14 147.21وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,412.62 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,695.20 ريال.