الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

أسعار الذهب
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 29 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 248.80 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 227.90 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.70ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.55 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           248.80         
الذهب عيار  22           227.90         
الذهب عيار  21            217.70         
الذهب عيار  18             186.60         
الذهب عيار  14            145.55       

أوقية الذهب تسجل 8,318.01 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,318.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,752 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           251.63         
الذهب عيار  22           230.50         
الذهب عيار  21            220.18         
الذهب عيار  18            188.73         
الذهب عيار  14            147.21       

أوقية الذهب تسجل 8,412.62 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,412.62 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,695.20 ريال.

اقرأ أيضا

غلق باب التقديم.. "هيئة العقار" تعلن نتيجة برنامج رخصة فال عبر رسائل نصية

سوق الأسهم في أعلى مستوى بـ 2023 ويغلق عند 11.932 نقطة

الأول من نوعه.. تفاصيل جديدة حول اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب بمكة (فيديو)

تحذير مهم.. غرامة تصل 16 ألف ريال عقوبة هذه المخالفة

6 نصائح لتدشبن مشروع تجاري ناجح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 10:36 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

اسعار الذهب2 10:12 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

اسعار الذهب6 10:19 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

اسعار الذهب3 10:34 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 217 ريالًا

اقرأ أيضا

البنك المركزي
1:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

10.7 مليار ريال حجم المبيعات عبر نقاط البيع في أسبوع

منجم ذهب
11:26 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

بشرى.. "معادن" تعلن اكتشاف إمكانيات كبيرة من موارد الذهب

اسعار العملات
10:46 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. اليورو يسجل 4.17 ريال

اسعار الذهب
10:36 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
7:08 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "قوى" بخصوص توثيق البيانات في شهر يناير

منصة قوى
6:03 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "قوى" توضح حقيقة وجود مشكلة في المنصة حاليًا

العالم فى اسبوع
5:46 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. التأمين على عقود العمالة المنزلية والمبالغ المسموح بها للسفر من المطارات

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
5:32 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

"الزكاة" تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

الدعم السكني سكني
5:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

وزارة الخارجية
4:44 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنويه من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين