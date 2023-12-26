الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

اسعار الذهب2
أسعار الذهب سعر عيار 24 سعر عيار 22 سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر أونصة الذهب سعر الكيلو الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.

أسعار الذهب عيار 24اضافة اعلان

وسجل عيار 24 نحو 247.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 226.97 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.66 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.44 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

سعر جرام الذهب عيار 24        247.61         
سعر جرام الذهب عيار 22        226.97         
سعر جرام الذهب عيار 21         216.66         
سعر جرام الذهب عيار 18          185.71         
سعر جرام الذهب عيار 14        144.44

أوقية الذهب تسجل 7,701.31 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,701.31 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,606.73 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           247.94         
الذهب عيار  22             227.11         
الذهب عيار  21              216.95         
الذهب عيار  18              185.96         
الذهب عيار  14             145.05

أوقية الذهب تسجل 8,289.25 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,289.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,857.60 ريال.

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