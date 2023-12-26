تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.





أسعار الذهب عيار 24 اضافة اعلان



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 7,701.31 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,289.25 ريال



وسجل عيار 24 نحو 247.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 226.97 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.66 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.44 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 247.61سعر جرام الذهب عيار 22 226.97سعر جرام الذهب عيار 21 216.66سعر جرام الذهب عيار 18 185.71سعر جرام الذهب عيار 14 144.44وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,701.31 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,606.73 ريال.الذهب عيار 24 247.94الذهب عيار 22 227.11الذهب عيار 21 216.95الذهب عيار 18 185.96الذهب عيار 14 145.05وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,289.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,857.60 ريال.