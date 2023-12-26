تراجع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

أ أ
تقدم صحيفة "تواصل"
الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 من ديسمبر،
حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.
أسعار الذهب
عيار 24وسجل عيار 24 نحو 247.61 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 226.97 ريال.
اضافة اعلان
أسعار الذهب
عيار 21سجل سعر الذهب
عيار 21 نحو 216.66 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.71 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 نحو 144.44 ريال.
أسعار الذهب
اليوم في المملكة سعر جرام الذهب عيار 24 247.61
سعر جرام الذهب عيار 22 226.97
سعر جرام الذهب عيار 21 216.66
سعر جرام الذهب عيار 18 185.71
سعر جرام الذهب عيار 14 144.44
أوقية الذهب تسجل 7,701.31 ريالوقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,701.31 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,606.73 ريال.
أسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 247.94
الذهب عيار 22 227.11
الذهب عيار 21 216.95
الذهب عيار 18 185.96
الذهب عيار 14 145.05