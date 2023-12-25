ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 248 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 94247.ريال



عيار 21 يُسجل 216.95 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,289.25 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,278.55 ريال



وسجل عيار 24 نحو 247.94 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 227.11 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.04 ريال.الذهب عيار 24 247.94الذهب عيار 22 227.11الذهب عيار 21 216.95الذهب عيار 18 185.96الذهب عيار 14 145.05وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,289.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,857.60 ريال.الذهب عيار 24 247.62الذهب عيار 22 226.82الذهب عيار 21 216.66الذهب عيار 18 185.71الذهب عيار 14 144.86وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,278.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,524.80 ريال.