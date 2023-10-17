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صحيفة تواصل الالكترونية

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا.. الأونصة تخسر 75 ريالاً

اسعار الذهب6
أسعار الذهب العالمية
أ أ
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية، بناء على التراجع الذي تشهده الأسواق العالمية، وخسرت الأونصة 75 ريالاً عن أسعار الأمس لتصل إلى 7725 بدلاً من 7800 ريال.اضافة اعلان


تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر، نتيجة ضغوط عديدة عند افتتاح جلسة اليوم، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا قويًا، وذلك على الرغم من تحقيق أسعار الذهب مكاسب أسبوعية قياسية بما يتجاوز 2.50%.
وظلت الأسعار في مستوى 1925 دولارًا، وذلك بسبب استمرار المخاوف بشأن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط في فلسطين.


سندات الخزانة الأمريكية

لكن قفزة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتداولات رغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي؛ أدت إلى هبوط أسعار الذهب، بالإضافة لترقب الأسواق لصدور تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المقرر صدورها هذا الأسبوع.


أسباب تراجع أسعار الذهب

ولقد شهدت أسعار الذهب ضغوطًا هبوطية قوية أثناء التداولات؛ جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وسجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنسبة 1.62% .


صعود عوائد السندات الأمريكية

ووصلت السندات إلى 4.703 نقطة؛ بالإضافة لصعود عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بنحو 1.66% لتستقر قرب مستوى 5.066 نقطة، علاوة على ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام بواقع 1.67% لتسجل نحو 4.859 نقطة.


ترقب صدور بعض البيانات الأمريكية

وفي هذا الصدد؛ تترقب الأسواق لصدور بيانات المؤشر التصنيعي لولاية نيويورك المرتقب صدوره بوقت لاحق من اليوم، والتي قد تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

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