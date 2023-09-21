100 طن ذهب خلال عام.. حصيلة استيراد دولة خليجية من روسيا

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كشفت وكالة بلومبرغ أن روسيا باتت أكبر مصدر للذهب للإمارات منذ فرض العقوبات الغربية على صادرات موسكو عقب الحرب الأوكرانية.





استيراد الإمارات الذهب من روسيا: اضافة اعلان



وأوضحت الوكالة أن الإمارات استوردت العام الماضي 96.4 طنا من الذهب من روسيا، أي أكثر من أي دولة أخرى.ويبلغ هذا الرقم ما يقرب من ثلث حجم الإنتاج السنوي للمناجم الروسية.وقبل الحرب ضد أوكرانيا، كانت كل السبائك الروسية تقريبا تشحن إلى لندن، أكبر سوق للذهب في العالم، لكن العقوبات الغربية حالت دون استمرارها.كما أحجم العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة عن التعامل مع الذهب الروسي الذي كان عادة يشحن إلى لندن.أيضا حظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن الذهب الروسي المصنع اعتبارا من السابع من مارس 2022.وفي نهاية أغسطس حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.يذكر أن الإمارات كانت منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا للمعادن الثمينة، خاصة من أفريقيا والهند.ولكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دورا رئيسيا في تجارة الذهب الروسي.وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام أن تجارا غير معروفين في دبي وإسطنبول وهونغ كونغ استحوذوا على هذه التجارة.