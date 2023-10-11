الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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الذهب يستغل الصراعات الدولية ويواصل الصعود لأعلى

الذهب
الذهب
أ أ
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات اليوم في سوق العقود الآجلة المحلية، متتبعة الإشارات العالمية الإيجابية.


ارتفاع الذهب عالميا:اضافة اعلان

وارتفع الذهب في الأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين بسبب الصراع في غزة، وازدياد حالة عدم اليقين في السوق،

وبحلول الساعة (03:14 بتوقيت غرينيتش)، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق، أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 في المائة، في أكبر قفزة يومية في 5 أشهر، إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

وغالباً ما يُعدّ الذهب أحد الأصول الآمنة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو عدم اليقين الاقتصادي أو عدم استقرار الأسواق المالية.


قوة الدولار:

من ناحية أخرى، حافظ الدولار على استقراره مقابل العملات الرئيسية، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أكثر هدوءاً من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوياتهما في أسبوع، قبل أن يتراجعا إلى مستويات مستقرة عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على التوالي. كما سجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار، واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

انخفاض الين

في المقابل، انخفض الين قليلاً متخلياً عن بعض مكاسبه الصغيرة، بحيث دعم الصراع في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذات الآمنة، وتراجع في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 147.7 للدولار.

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