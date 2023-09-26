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صحيفة تواصل الالكترونية

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

عسير
منطقة عسير تحتوي على ثروات طبيعية هائلة
أ أ
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 أسهم التنوع الجغرافي في منطقة عسير في اكتناز الأرض لعدد من الخامات المعدنية الفلزية تتصدرها معادن الذهب والنحاس، والمعادن اللافلزية من "ركام خفيف الوزن" والجرانيت.اضافة اعلان
إضافة لأكثر من 34 معدنًا تضمها جبال ووديان وسهول المنطقة الممتدة على مساحة جغرافية تقدر بحوالي ( 81,000 كم² ).

الدرع العربي

 وتقع منطقة عسير ضمن سلسلة "الدرع العربي" التي تحتوي على الذهب والنحاس والزنك والرصاص والحديد والنيكل والعناصر الأرضية النادرة والترسبات المعدنية الأخرى من الأنواع المرتبطة والمتصاحبة مع الصفائح التكتونية النشطة.
 وقدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية في منطقة عسير بحوالي 240 مليار ريال.
وحل الزنك كأهم المعادن بـ 78.7 مليار ريال، يليه الذهب بـ 73.9 مليار ريال، وجاء النحاس ثالث الثروات المعدنية بـ 60.9 مليار ريال، فيما بلغت قدرة قيمة الفضة بـ 22.5 مليار ريال.
 ووضعت رؤية المملكة 2030 قطاع التعدين والصناعات المعدنية ضمن أهم مستهدفاتها ليكون الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك بعد النفط والغاز، والصناعات الكيميائية.
ويهدف ذلك إلى تعظيم أثر القطاع على الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية .
 ويتوقع أن تسهم سلاسل القيمة المعدنية بحلول عام 2035م بأكثر من 281 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوفر أكثر من 265.000 فرصة عمل جديدة، وتحد من صافي الواردات بما لا يقل عن 37 مليار ريال مما يرفع من معدل الإيرادات الحكومية بمقدار 10.9 مليارات ريال سنوياً بحلول عام 2035م .

404 مكامن تعدينية

 ووفقًا لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تحتوي منطقة عسير على 404 مكامن تعدينية تنتشر في أنحاء المنطقة.
ويبلغ عدد مواقع الخامات الفلزية منها 251 موقعًا تمثل %62 من إجمالي المواقع التعدينية بعسير مقابل 153 موقعًا للخامات اللافلزية تبلغ نسبتها نحو %38 من إجمالي مواقع الخامات المعدنية .
 ويتصدر الذهب بحسب تقرير للغرفة التجارية الصناعية بأبها أعداد مكامن الخامات الفلزية بعسير بـ 131 مكمنًا يليه النحاس بـ 52 مكمنًا ثم التلجيستون بـ 12 مكمنًا فيما حل خام الزنك رابعًا بـ 10 مكامن ثم الفضة بـ 9 مكامن ويليها بالتتابع خامات الفضة والجلوسان والحديد والبريليوم والرصاص والقصدير والسيريوم والنيكل والكروميوم واليورانيوم والتيتانيوم والنيوبيوم .
 وفي الخامات اللافلزية جاء معدن الركام خفيف الوزن بـ 46 مكمنًا يليه الجرانيت بـ 27 مكمنًا ثم الكوارتز بـ 19 مكمنًا ثم الحجر الجيري والرخام بـ 13 مكمناً لكل منهما.
وتتوزع بقية المكامن على خامات لاتيريت وفلدسبار وكسوريا وتلك وجابرو وميكا وجرافيت وفلورايت وكاولين واسبستوس وبازلت وشيل وسيانيت وصلصال وكونجلوميريت وكيانيت وركام .

التراخيص التعدينية

 وحافظت منطقة عسير على مركزها الخامس في عدد التراخيص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية شهر يوليو 2023 بعدد 191 رخصة من إجمالي 2,348 رخصة أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لها.
وتنوعت الرخص المصدرة بين رخص الاستطلاع للمسح الجيولوجي المبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء بالكشف، ورخص الكشف عن الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو الحفر بأنواعه، ورخص الاستغلال لاستخراج الخامات والمعادن "تعدينًا أو تحجيرًا"، إضافة لرخص محاجر مواد البناء وفائض خامات معدنية.

فرص استثمارية

 وينظر لقطاع التعدين في المملكة وفي منطقة عسير بشكل خاص كممكن للفرص الاستثمارية غير المباشرة في القطاعات الأخرى فيسهم في القطاع الصناعي بإنشاء وحدات التكسير والطحن، ووحدات معالجة الخامات المعدنية، ووحدات صهر وتنقية المعادن إضافة للصناعات التحويلية المتعلقة بالخامات المستغلة.
وفي قطاع المقاولات يدعم إقامة وصيانة المنشآت، وخدمات النقل والتموين وأعمال الحفر والتفجير وصيانة المعدات وإنشاء الطرق، وتمديد خطوط الكهرباء والمياه.
ويدعم التوسع في قطاع التعدين بعسير قطاع الخدمات في التعليم التدريب والخدمات المالية والمصرفية وسينعكس على تفعيل قطاع النقل للمواد الأولية والأفراد والمنتجات.
ويرفع من الحركة التجارية في توريد المعدات والمحروقات وقطع الغيار و ومواد البناء ومستلزمات المناجم مع ما سيسهم به في مجال التوسع في الخدمات الصحية والاستشارية والدراسات البيئية .

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