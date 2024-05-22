كيفية الاستثمار في سوق الأسهم؟

اكتسبت استثمارات سوق الأسهم زخماً في السنوات الأخيرة خاصة بعد الطفرة الرقمية ومشاركة شركات الوساطة عبر الإنترنت، وقد اجتذبت العائدات الجيدة التي تحققها سوق الأوراق المالية ملايين المستثمرين في الآونة الأخيرة وخاصة الشباب.
يمكن أن يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية مجزيًا للغاية حيث يوفر طريقًا إلى الاستقلال المالي على المدى الطويل، وعلى الرغم من أنه قد يبدو مخيفًا في البداية إلا إنه في الواقع بسيط، لهذا السبب من المهم أن تعرف كيف يعمل وكيف تستثمر فيه.
ما هو سوق الأوراق المالية؟سوق الأوراق المالية والذي يُطلق عليه أحيانًا
سوق تداول الأسهم يشبه مكانًا
للأموال الكبيرة حيث يتداول المستثمرون أدوات مختلفة مثل الأسهم والسندات وصناديق
الاستثمار المشتركة والمزيد.
في سوق الأوراق المالية يمكنك تداول الكثير من الأدوات المالية المختلفة مما يجعله مركزًا كبيرًا للاستثمارات، إنه مكان يستطيع فيه الأشخاص العاديون والمؤسسات الكبرى شراء وبيع أجزاء من الشركات والسندات الحكومية وغيرها من الأشياء المتعلقة بالمال للمساعدة في الاستثمار وتحريك الأموال في الاقتصاد.
ولكن عندما نتحدث عن سوق الأسهم فإننا نتحدث عن جزء أصغر من سوق الأوراق المالية، في سوق الأسهم يتعلق الأمر كله بشراء وبيع أجزاء من الشركات، تمثل هذه الأسهم قطعة من الشركة ويمكن للأشخاص شرائها أو بيعها ليكون لهم نصيب في أموال تلك الشركة وأرباحها، فبينما نستخدم أحيانًا عبارة "سوق الأوراق المالية" و"سوق الأسهم" فإن الفرق الحقيقي هو أن سوق الأوراق المالية لديه المزيد من الأدوات للتداول، في حين أن سوق الأسهم يدور حول تداول أجزاء من الشركات فقط.
كيف تعمل الأسهم؟يمثل السهم حصة في ملكية الشركة بما في ذلك
المطالبة بأرباح الشركة وأصولها، وعلى هذا النحو، فإن المساهمين هم مالكون جزئيون
للشركة، فعندما ترتفع قيمة الشركة أو تنخفض، كذلك ترتفع قيمة السهم.
يتم شراء وبيع الأسهم بشكل عام إلكترونيًا من خلال أسواق الأوراق المالية، توجد بورصتان رئيسيتان في الولايات المتحدة هما بورصة نيويورك (NYSE) والرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (NASDAQ)، في حين أن بعض الشركات تبيع الأسهم مباشرة للمستثمرين، إلا إن معظمها لا يبيع الأسهم إلا من خلال شركة وساطة.
يقوم المستثمرون بشراء وبيع الأسهم لعدد من الأسباب بما في ذلك إمكانية زيادة قيمة استثماراتهم بمرور الوقت أو الاستفادة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم على المدى القصير، أو حتى الحصول على دخل من خلال الاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحًا، غالبًا ما يتم استخلاص الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات من التقنيات النوعية والكمية مثل التحليل الأساسي أو التحليل الفني.
لا يقدم الاستثمار في الأسهم ضمانًا بأنك ستجني المال فقد يخسر العديد من المستثمرين أموالهم بدلاً من ذلك، إن دفع أرباح الأسهم غير مضمون وقد يتم إيقاف توزيعات الأرباح.
كيف تعمل الأسهم ضمن المحفظة؟تعد الأسهم جزءًا مهمًا من أي محفظة نظرًا
لقدرتها على النمو وعوائدها المرتفعة مقارنة بالمنتجات الاستثمارية الأخرى، من أجل
تحديد المبلغ الذي قد تفكر في تخصيصه للأسهم، يجب عليك أولاً تطوير خطة مالية
شاملة تعكس أفقك الاستثماري ومستوى المخاطرة التي ترغب في قبولها مقابل الارتفاع
المحتمل الذي يمكن أن تقدمه الأسهم.
تعمل فئات الأصول بشكل مختلف، ويكاد يكون من المستحيل التنبؤ بفئة الأصول التي ستؤدي بشكل أفضل في سنة معينة، إذا كنت قد استثمرت 100000 دولار في الأسهم الأمريكية فقط في عام 1997 لكان قد تضاعف أربع مرات تقريبًا إلى 400000 دولار بحلول عام 2017، ولكن كان من الممكن أن يكون هناك العديد من الصعود والهبوط بسبب التقلبات، وكان من الممكن أن تحقق المحفظة الاستثمارية الأكثر تنوعا عائدا أقل ولكنها كانت أقل تقلبات.
لماذا الاستثمار في الأسهم؟1 .إمكانية تحقيق عوائد عالية
أحد أسباب الاستثمار في الأسهم هو الاستفادة من العائد المرتفع المحتمل على المدى الطويل، فالاستثمار في الأسهم يساعد الفرد على تحقيق أرباح كبيرة.
2 .احصل على دخل سلبي
تدفع العديد من الشركات جزءًا من أرباحها وتدفع أرباحًا لمستثمريها، وبالتالي، من خلال الاستثمار في الأسهم التي تدر أرباحًا يخلق المرء مصدرًا سلبيًا للدخل.
3 .تنويع المحفظة
من خلال الاستثمار في الأسهم والديون يمكنك بناء محفظة متنوعة عبر مختلف الصناعات، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل ملف تعريف المخاطر الإجمالي الخاص بك مع تحسين العوائد في وقت واحد.
كيف تستثمر في الأسهم؟لسنوات عديدة، أثبتت الاستثمارات في سوق الأوراق
المالية أنها مجزية ونمت مع مرور الوقت، يتطلب الاستثمار في سوق الأسهم اتباع بعض
الخطوات البسيطة.
1 .سوق الأسهم عبارة عن شبكة من البورصات وشركات المقاصة وشركات الوساطة، ويعمل السوق في جزأين رئيسيين، وهم على النحو التالي:
- السوق الأولية: هو السوق الذي تقوم فيه الشركات بإصدار أسهمها لأول مرة، تسمى هذه العملية باسم الاكتتاب العام (الطرح العام الأولي)، تدخل الشركات سوق الأسهم عندما تطلق الاكتتاب العام وتدرج نفسها في البورصات.
- السوق الثانوية: هو السوق الذي يقوم فيه المستثمرون بشراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصات عبر الاكتتابات العامة الأولية.
2 .تتضمن عملية عمل سوق الأسهم العملية التالية الآتي:
أولاً، تقوم الشركات بإصدار الأسهم في السوق الأولية، يمكن للمستثمرين المهتمين التقدم بطلب للاكتتاب العام وشراء الأسهم، تتلقى الشركة الأموال الناتجة عن بيع الأسهم، وبعد الاكتتاب العام يتم إدراج هذه الأسهم في البورصات.
والأسهم المدرجة متاحة الآن في السوق الثانوية حيث يتم التداول، يمكن للمستثمرين الذين اشتروا الأسهم في الاكتتاب العام بيع الأسهم في السوق الثانوية.
3 .شركات الوساطة هي مؤسسات مالية تسهل شراء وبيع الأسهم، وهم يعملون مع البورصات لتقديم هذه الخدمات، يتلقى الوسيط أمر الشراء أو البيع المقدم من قبل الفرد، ثم سيجد التطابق المناسب للطلب.
بمجرد توفر التطابق الصحيح، يقوم الوسيط بتنفيذ المعاملة، يقدم الوسيط المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالمعاملة إلى البورصة والمشتري والبائع، في الوقت الحاضر، تتم العملية برمتها إلكترونيا.
تقوم البورصة بالموافقة على الصفقة وإتمامها، ويحصل المشتري على الأسهم التي اشتراها، ويحصل البائع على أموال مستحقة تساوي القيمة السوقية الحالية للأسهم، وبهذه الطريقة، تستمر عملية التداول في سوق الأسهم.
أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل
الاستثمار في سوق الأوراق الماليةهناك العديد من العوامل التي يجب عليك مراعاتها
قبل البدء في الاستثمار دعونا نفهمها:
1 .تنويع المحفظة الاستثمارية: يعد الحفاظ على تنويع محفظتك الاستثمارية أمرًا صحيًا، إذا كانت فئة أصول معينة تهيمن على محفظتك الاستثمارية، فستستمر في الحصول على تدفق ثابت للأموال حتى عندما تمر الأداة بمرحلة صعبة، لتعويض المرحلة المنخفضة لفئة أصول واحدة، يقترح المستشارون الماليون إضافة فئات أصول بديلة.
2 .فهم نوع ملف تعريف المستثمر الخاص بك: يمكن لملفك الشخصي أن يكشف عن نوع الأدوات التي تناسب رغبتك في المخاطرة، من خلال القيام بذلك، يمكنك معرفة ما إذا كان مقدار المخاطرة التي ستتحملها سيتناسب مع نمط حياتك أم لا.
3 .قم بوضع خطة استثمارية: يمكنك تجنب المخاطر المحتملة إذا كنت قد وضعت خطة استثمارية، والتي يجب أن تشمل كمية العوائد التي تريد كسبها من استثماراتك والخسائر التي يمكنك تحملها.