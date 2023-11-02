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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير الحرب في غزة على الإمدادات

أسعار النفط 16
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في غزة المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.اضافة اعلان

ارتفاع خام برنت

وبحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت، أمس الأربعاء، نحو 1% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع نتيجة صعود الدولار.
وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا لكنه أشار إلى أنه سيبقي الباب مفتوحًا أمام الرفع في المستقبل في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

حركة التداول

وتقلبت حركة التداول مع ارتفاع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لكنه ترك الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادة بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي. وكان قد بدأ مسيرة الرفع في مارس 2022.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وتعرضت العقود الآجلة للنفط الخام لضغوط أيضا بسبب زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن استأنفت المصافي التي تخضع لصيانة موسمية تشغيل وحداتها ببطء أكبر من المتوقع لتجنب زيادة مخزون البنزين.

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