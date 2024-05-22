أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 مايو.. عيار 24 يُسجل 292 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 22 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار الذهب عيار 24
وسجل عيار 24 سعر 292.17 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 267.83 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 255.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 219.13 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 170.44 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 292.17 ريال
الذهب عيار 22 267.83 ريال
الذهب عيار 21 255.66 ريال
الذهب عيار 18 219.13 ريال
الذهب عيار 14 170.44 ريال
الذهب عيار 12 146.09 ريال
أسعار أوقية الذهب 9,087 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,045 ريال
أسعار كيلو الذهب 292,173 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 292.87 ريال
الذهب عيار 22 268.46 ريال
الذهب عيار 21 256.26 ريال
الذهب عيار 18 219.65 ريال
الذهب عيار 14 170.84 ريال
الذهب عيار 12 146.43 ريال
أسعار أوقية الذهب 9,108 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,050 ريال
أسعار كيلو الذهب 292,866 ريال