الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 مايو.. عيار 24 يُسجل 292 ريالًا

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أسعار الذخب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان
أسعار الذهب عيار 24
وسجل عيار 24 سعر 292.17 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 267.83 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 255.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 219.13 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 170.44 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           292.17 ريال
الذهب عيار 22            267.83 ريال
الذهب عيار  21            255.66 ريال
الذهب عيار  18             219.13 ريال    
الذهب عيار  14           170.44 ريال
الذهب عيار 12             146.09 ريال
أسعار أوقية الذهب     9,087 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,045 ريال
أسعار كيلو الذهب    292,173 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          292.87 ريال
الذهب عيار 22           268.46 ريال
الذهب عيار  21           256.26 ريال
الذهب عيار  18            219.65 ريال    
الذهب عيار  14            170.84 ريال
الذهب عيار 12             146.43 ريال
أسعار أوقية الذهب      9,108 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,050 ريال
أسعار كيلو الذهب    292,866 ريال

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