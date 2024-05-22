أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 مايو.. عيار 24 يُسجل 292 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 292.17 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 267.83 ريال.





أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



سجل الذهب عيار 21 سعر 255.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 219.13 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 170.44 ريال.الذهب عيار 24 292.17 ريالالذهب عيار 22 267.83 ريالالذهب عيار 21 255.66 ريالالذهب عيار 18 219.13 ريالالذهب عيار 14 170.44 ريالالذهب عيار 12 146.09 ريالأسعار أوقية الذهب 9,087 ريالأسعار جنيه الذهب 2,045 ريالأسعار كيلو الذهب 292,173 ريالالذهب عيار 24 292.87 ريالالذهب عيار 22 268.46 ريالالذهب عيار 21 256.26 ريالالذهب عيار 18 219.65 ريالالذهب عيار 14 170.84 ريالالذهب عيار 12 146.43 ريالأسعار أوقية الذهب 9,108 ريالأسعار جنيه الذهب 2,050 ريالأسعار كيلو الذهب 292,866 ريال