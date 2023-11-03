أسعار النفط مستقرة وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

أ أ

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر.





إمدادات النفط اضافة اعلان



ارتفاع العقود في خام برنت



المخاوف الجيوسياسية



تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي



وفي الوقت نفسه، ترك البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوحًا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل، فضلاً عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس. ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضًا 3.5%.ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحماس في غزة.وعلى جانب الإمدادات، يتوقع محللون أن تؤكد المملكة العربية السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم مجددًا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر.ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.