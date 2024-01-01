أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

أ أ

كشف تقرير نشرته قناة الإخبارية أن الأبواب والنوافذ تشكل 30 % في الوحدة السكنية وتصل تكلفتها إلى 15 % من قيمة البناء الكلي،

وأوضح أن بعض ورش الحدادة لا تزال لا تلتزم بالمعايير الفنية لكسب الأرباح على حساب الجودة.





خطوات لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها



أرباح قطاع تصنيع النوافذ :



اضافة اعلان

وأضاف أن هناك عمليات غش تتم من بينها تسريب المياه وعدم مقاومة درجات الحرارة نتج عنها زيادة في استهلاك الكهرباء وارتفاع في تكلفة الصيانة.من جهته، قال عمار آل مدن، مدير مصنع أبواب، إن الغش في الأبواب يصل إلى 50 % وصاحب المنزل عليه الاهتمام بالإكسسوارات الخاصة بالأبواب ولابد أن تحصل على ضمان من الشركة المصنعة بأن الباب يغلق ويفتح أكثر من 200 ألف مرة.وأوضح أن الاستثمار في هذا القطاع تصل أرباحه إلى أكثر من 50 % مما يستوجب الاهتمام فيه،بدوره ، قال أحد المستثمرين ويدعى متعب الغفيص، وهو مستثمر في قطاع تصنيع الأبواب والنوافذ، إن المواطن عليه أن يتابع شغله بنفسه وسوف يربح، لابدويقدر عدد ورش الحدادة والنجارة في سوق الدمام بحوالي 240 ورشة، تعمل في مختلف التخصصات دون الكشف عن جودة منتجاتها.





