الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.07 PM
ورش الحدادة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف تقرير نشرته قناة الإخبارية أن الأبواب والنوافذ تشكل 30 % في الوحدة السكنية وتصل تكلفتها إلى 15 % من قيمة البناء الكلي،

 

وأوضح أن بعض ورش الحدادة لا تزال لا تلتزم بالمعايير  الفنية لكسب الأرباح على حساب الجودة.

 خطوات لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها


وأضاف أن هناك عمليات غش تتم من بينها تسريب المياه وعدم مقاومة درجات الحرارة نتج عنها زيادة في استهلاك الكهرباء وارتفاع في تكلفة الصيانة.

من جهته، قال عمار آل مدن، مدير مصنع أبواب، إن الغش في الأبواب يصل إلى 50 % وصاحب المنزل عليه الاهتمام بالإكسسوارات الخاصة بالأبواب ولابد أن تحصل على ضمان من الشركة المصنعة بأن الباب يغلق ويفتح أكثر من 200 ألف مرة.

أرباح قطاع تصنيع النوافذ :


وأوضح أن الاستثمار في هذا القطاع تصل أرباحه إلى أكثر من 50 % مما يستوجب الاهتمام فيه، 

بدوره ، قال أحد المستثمرين ويدعى متعب الغفيص، وهو مستثمر في قطاع تصنيع الأبواب والنوافذ، إن المواطن عليه أن يتابع شغله بنفسه وسوف يربح، لابد 

ويقدر عدد ورش الحدادة والنجارة في سوق الدمام بحوالي 240 ورشة، تعمل في مختلف التخصصات دون الكشف عن جودة منتجاتها.

اضافة اعلان



اقرأ أيضا

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

هيئة العقار: فرز 96 ألف وحدة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

عاجل.. المملكة تتصدر أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطات النفط في 2023

المملكة تصل لأعلى تقدم تاريخي في الملاحة البحرية.. لهذه الأسباب

النفط يسجل أول خسارة سنوية منذ 2020

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سوق الاسهم 2:01 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM 7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

الشقق السكنية 2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

Screenshot_2023-12-23-22-08-27-55_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 11:27 م السبت، 23 ديسمبر 2023

هل تشجع المشروعات الكبرى المستثمرين على الدخول في السوق؟

اقرأ أيضا

وظائف - عاملين - موظفين
8:00 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

3.9 ملايين موظف مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023

أسعار الذهب5
6:24 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. اليورو يُسجل 4.15 ريال

أسعار الذهب
6:05 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

الهيئة العامة للاحصاء
1:58 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

158 ألف عامل منزلي انضموا لسوق العمل خلال عام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:25 ص الإثنين، 01 يناير 2024

مواقيت الصلاة الإثنين 19 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. خطوات طال انتظارها.. تفاصيل جديدة عن تأمين عقود العمالة المنزلية

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.07 PM
12:22 ص الإثنين، 01 يناير 2024

أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

مساند
12:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. مساند: يحق لصاحب العمل استرداد قيمة تأمين العقد للفترة المتبقية في ثلاث حالات

جواز السفر
11:58 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

هل يمكن السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية أثناء تجديد الجواز؟

حساب المواطن
11:04 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. وقت محدد أم طوال الشهر.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إضافة التابعين