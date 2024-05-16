عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية الحصول على إخلاء طرف لـ"متوفي" ليس لديه حساب أبشر

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية حصول على طلب إخلاء طرف لمتوفي.



طلب لمتوفي في الصندوق العقاري:



تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:



نقل المديونية أثناء شراء عقار مرهون:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه عبر منصة إكس :"السلام عليكم.. كيف أحصل على إخلاء طرف متوفي .. علما بأن المتوفي ليس لديه حساب أبشر".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. بإمكان الوكيل الشرعي إحضار ما يثبت الوكالة والحصول على خطاب إفادة (إخلاء طرف) , لمتوفى "رحمه الله" عن طريق زيارة أقرب فرع لصندوق التنمية العقارية وبيفيدونك إن شاء الله".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع سؤال وجه له من قبل مالك عقار يستفسر عن طبيعة نقل المديونية لشخص تقدم لشراء عقار مرهون.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم هل يمكن نقل المديونية لشخص آخر يريد شراء منزل مرهون لدى الصندوق.. ولا لازم سداد المديونية من المالك؟" .وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد يتم سداد كامل المتأخرات لاستكمال إجراءات المبايعة.. سعدنا بتواصلك".