الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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توضيح من التأمينات بشأن إمكانية تسجيل مالك المنشأة الفردية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام لا يجيز تسجيل مالك المنشأة الفردية أو مالك شركة الشخص الواحد في منشأته. 

التأمينات لا تتيح تسجيل مالك المنشأة الفردي

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "أنا مالك مؤسسة وعندي عاملين كيف أضيف نفسي كمتفرغ ؟ وأنا فعلا متفرغ وأشتغل في مؤسستي؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. لا يجيز النظام تسجيل مالك المنشأة الفردية أو مالك شركة الشخص الواحد في منشأته".

تسجيل المستفيد في التأمينات

كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن توقيت تسجيل المستفيد في التأمينات بعد فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "مرحبا، متى تقوم الشركة بتسجيلي في التأمينات بعد الـ ٣ شهور التجريبية أو خلالها؟".
وأجابت التأمينات بقولها عبر حساب العناية بالعملاء: "حياك الله يتم تسجيلك عن طريق جهة عملك بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل، وفي حال تجاوز المهلة يمكنك تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر زيارة الرابط هنا".

موعد صرف المستحقات التأمينية

في سياق متصل، حددت المؤسسة العامة للتأمينات، موعد صرف الرواتب للعملاء في نظام التأمينات لشهر مايو الجاري. 
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس، وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد".
يشار إلى أن الأول من يونيو يوافق يوم السبت، وهو يوم عطلة أسبوعية في البنوك بالمملكة، وهو ما يعني أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم التالي: الأحد.

شروط استحقاق صرف التأمينات الاجتماعية

يشترط للتقدم بطلب الحصول على استحقاق التأمينات الاجتماعية:
-على المتقدم لا يتعدى عمره عن 60 عامًا.
-عدم ممارسة أي عمل يخضع لنظام العمل.
-يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات لا تقل عن 120 شهرًا.
-إذا كان المتقدم بلغ 60 عامًا، يمكن إضافة مدة تكميلية حتي 120 شهرًا

الاستعلام عن معاش التأمينات 

فيما يلي خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية:
-ادخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
-قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
-انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.
-قم بالنقر على اختيار الاستعلام عن راتب التقاعد.
-أدخل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.
- ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالراتب.
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