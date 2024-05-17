الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. لديه جواز ساري من الإصدار القديم.. هل يلزمه نسخة من الجواز الإلكتروني؟

جواز السفر1
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن ضرورة الحصول على الجواز الإلكتروني، رغم سريان جوازه بصورة الإصدار القديم.

سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي الجواز السعودي الإصدار القديم وباقي على انتهائه 5 سنوات.. هل أقدر أصدر الجواز الالكتروني؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك".

تصريح خروج وعودة لسائق خاص:

كما ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل سائق يريد تسوية خروج وعودة، كن كفيله يوجد بالسجن، ولا يدير ما هي الطريقة المناسبة للحصول على تأشيرتي الخروج والعودة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة أكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لو سمحت كفيلي مسجون وأريد تسوية خروج وعودة أنا سائق خاص.. إيش الطريق؟".
وجاء الرد على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. يتم مراجعة المديرية العامة للسجون من قبل الوكيل لمعرفة الإجراءات في نص الوكالة المطلوبة من ثم مراجعة إدارة الجوازات لتنفيذ الإجراء حسب المنصوص عليه بالوكالة.. سعدنا بتواصلك".

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".

اقرأ أيضا

لمختلف المؤهلات وبدون خبرة.. غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. المميزات والشروط.. الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى "ملحق"

من الأحد المقبل .. توفر وظائف مدنية لحملة البكالوريوس والماجستير بالأمن العام

خطوات الاستعلام وتقديم الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

سيارة برخصة منتهية ولوحات مفقودة.. هل يمكن تغيير اللوحات؟ المرور يجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجواز 10:30 م الخميس، 16 مايو 2024

تعرف على المبلغ المستحق لإصدار جواز سفر لمدة 10 سنوات

الجوازات 12:04 ص الخميس، 16 مايو 2024

عاجل.. عند تغيير صورة البطاقة في الأحوال المدنية..هل يلزم تغييرها بالجواز؟

جوازات 1:00 ص الخميس، 16 مايو 2024

عاجل.. هل من شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية تسديد مخالفات الكفيل المرورية؟

الجواز 7:03 م الإثنين، 29 أبريل 2024

عاجل.. أبلغ عن غياب سائقه الخاص بطريق الخطأ إلكترونيا.. ماذا يفعل لإلغاء البلاغ؟