عاجل.. لديه جواز ساري من الإصدار القديم.. هل يلزمه نسخة من الجواز الإلكتروني؟

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ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن ضرورة الحصول على الجواز الإلكتروني، رغم سريان جوازه بصورة الإصدار القديم.



سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:



تصريح خروج وعودة لسائق خاص:



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي الجواز السعودي الإصدار القديم وباقي على انتهائه 5 سنوات.. هل أقدر أصدر الجواز الالكتروني؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك".كما ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل سائق يريد تسوية خروج وعودة، كن كفيله يوجد بالسجن، ولا يدير ما هي الطريقة المناسبة للحصول على تأشيرتي الخروج والعودة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة أكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لو سمحت كفيلي مسجون وأريد تسوية خروج وعودة أنا سائق خاص.. إيش الطريق؟".وجاء الرد على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. يتم مراجعة المديرية العامة للسجون من قبل الوكيل لمعرفة الإجراءات في نص الوكالة المطلوبة من ثم مراجعة إدارة الجوازات لتنفيذ الإجراء حسب المنصوص عليه بالوكالة.. سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".