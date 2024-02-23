ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

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كشفت
هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في
القطاع الصحي، حملة البكالوريوس على النحو التالي:
طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف مسمى البرنامج:
- مسؤول إدارة الكوارث
الشروط1 -
ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
4 - أن يكون مصنفًا لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة.
5 - معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم الصادرة من خارج المملكة.
6 - أن يكون التسجيل المهني ساري أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م.
المرفقات
المطلوبة-
شهادة البكالوريوس.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- بالإضافة إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف.
معلومات
عن البرنامج-
مدة البرنامج: 14 أسبوعًا.
- اسم البرنامج: مسؤول إدارة الكوارث.
- التصنيف المهني: أخصائي خدمات طبية طارئة.
- بداية البرنامج: يبدأ البرنامج في شهر إبريل 2024م.