ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

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كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، حملة البكالوريوس على النحو التالي:





طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف



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طريقة التقديم

