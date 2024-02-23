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ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

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هيئة التخصصات الصحية
أ أ
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كشفت هيئة التخصصات الصحية، عن استمرار التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، حملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

طريقة التقديم على برنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

 مسمى البرنامج:
- مسؤول إدارة الكوارث

الشروط

1 - ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
4 - أن يكون مصنفًا لدى الهيئة في تخصص الإدارة الصحية أو الخدمات الطبية الطارئة.
5 - معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم الصادرة من خارج المملكة.
6 - أن يكون التسجيل المهني ساري أو يكون تاريخ انتهاء التسجيل المهني بعد تاريخ سبتمبر 2022م.

المرفقات المطلوبة

- شهادة البكالوريوس.
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- بالإضافة إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف.

معلومات عن البرنامج

- مدة البرنامج: 14 أسبوعًا.
- اسم البرنامج: مسؤول إدارة الكوارث.
- التصنيف المهني: أخصائي خدمات طبية طارئة.
- بداية البرنامج: يبدأ البرنامج في شهر إبريل 2024م.

طريقة التقديم

بدأ التقديم من يوم الأحد 1445/8/1هـ من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غدًا السبت 1445/8/14هـ.

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