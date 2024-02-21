عبر جدارات.. أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد للخريجين من حملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:

التخصصات:



أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد



الشروط المطلوبة:



طريقة التقديم:

