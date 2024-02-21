الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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عبر جدارات.. أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

أمانة منطقة جازان
أمانة منطقة جازان
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام بنظام التعاقد للخريجين من حملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان
التخصصات:

 أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

- علوم البناء
- هندسة البناء
- هندسة المياه
- هندسة المواد
- التصميم البيئي
- تصميم معماري
- تصميم ومواقع
- عمارة وتخطيط
- هندسة الطيران
- الهندسة (عام)
- الهندسة المدنية
- هندسة التصميم
- الهندسة الزراعية
- الهندسة المعمارية
- التخطيط الجغرافي
- عمارة وعلوم البناء
- التخطيط الإقليمي
- التصميم العمراني
- الهندسة الميكانيكية
- إدارة مشاريع التشييد
- هندسة الميكاترونيك
- هندسة العمارة الداخلية
- ديناميكا هوائية الطائرات
- وتخصصات آخرى

الشروط المطلوبة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في إعلان.
3 - قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4 - الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.
5 - اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعين للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/8/2هـ عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الخميس 1445/8/12هـ.




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