عبر جدارات.. أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد

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أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم الموظفين العام
بنظام التعاقد للخريجين من حملة البكالوريوس حسب التخصصات والشروط التالية:
التخصصات:
أمانة منطقة جازان تطرح وظائف شاغرة بنظام التعاقد
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علوم البناء
- هندسة البناء
- هندسة المياه
- هندسة المواد
- التصميم البيئي
- تصميم معماري
- تصميم ومواقع
- عمارة وتخطيط
- هندسة الطيران
- الهندسة (عام)
- الهندسة المدنية
- هندسة التصميم
- الهندسة الزراعية
- الهندسة المعمارية
- التخطيط الجغرافي
- عمارة وعلوم البناء
- التخطيط الإقليمي
- التصميم العمراني
- الهندسة الميكانيكية
- إدارة مشاريع التشييد
- هندسة الميكاترونيك
- هندسة العمارة الداخلية
- ديناميكا هوائية الطائرات
- وتخصصات آخرى
الشروط
المطلوبة:
1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في إعلان.
3 - قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4 - الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.
5 - اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعين للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.