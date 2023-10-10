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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف بجهة حكومية في الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة:

 أخصائي حسابات.
ملخص المسؤوليات:

 الحفاظ على قاعدة بيانات العملاء دقيقة وحديثة.
 توثيق وتتبع ومراقبة جميع العملاء المتوقعين وأنشطة المبيعات.
 بناء علاقات مع العملاء لتأمين الطلبات.
 التواصل داخليًا وخارجيًا عبر رسائل البريد الإلكتروني.
 إعداد التقارير والتذكيرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
المتطلبات:

 درجة الدبلوم فأعلى في تخصصات ذات صلة.
 يفضل درجة البكالوريوس.
 مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتواصل.


عن الشركة:


مع انتقال المملكة العربية السعودية إلى مرحلةٍ جديدةٍ تعتمد علي القوى البشرية وتنويع مصدر الدخل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيقًا لوعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في توطين نصف الإنفاق العسكري بحلول العام 2030، تأسست SAMI في شهر مايو 2017م ككيان وطني يُعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ولتكون واحدة من أهم مخرجات الرؤية التي تقتضي تفعيل قطاعات جديدة وفتح آفاق محلية للاستثمار.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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