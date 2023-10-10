وظائف بجهة حكومية في الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



الوظائف الشاغرة:



أخصائي حسابات.

ملخص المسؤوليات:



الحفاظ على قاعدة بيانات العملاء دقيقة وحديثة.

توثيق وتتبع ومراقبة جميع العملاء المتوقعين وأنشطة المبيعات.

بناء علاقات مع العملاء لتأمين الطلبات.

التواصل داخليًا وخارجيًا عبر رسائل البريد الإلكتروني.

إعداد التقارير والتذكيرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

المتطلبات:



درجة الدبلوم فأعلى في تخصصات ذات صلة.

يفضل درجة البكالوريوس.

مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتواصل.







عن الشركة:

