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شركة تحكم تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالرياض

شركة تحكم
شركة تحكم
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف شركة تحكم:


1- مدير الأسطول الإقليمي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

2- أخصائي المصادر الخارجية:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

3- مدير التركيب والتشغيل:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في (الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة البكالوريوس ولحملة الماجستير خبرة  لا تقل عن 3 سنوات.

4- مدير المشروع:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو الأعمال أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

5- كبير مهندسي DevOps:
- درجة البكالوريوس في (الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

نبذة عن شركة تحكم:


- الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، هي شركة رائدة في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسية مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الإلكترونية.

طريقة التقديم في وظائف تحكم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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