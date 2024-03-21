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وظائف تعليمية شاغرة في جدة بعدد من التخصصات

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وظائف تعليمية
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أعلنت مدارس دار الذكر الأهلية (بنين) بمحافظة جدة عن توفر وظائف تعليمية في بعض التخصصات للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

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وأوضحت مدارس دار الذكر الأهلية في جدة، أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال البيانات وطريقة التقديم الموضحة كالتالي:

التخصصات المطلوبة:

- معلم دراسات إسلامية.
- معلم إجتماعيات.

طريقة التقديم:

- التقديم مُتاح حاليا بدءا من اليوم الخميس 1445/09/11هـ الموافق 2024/03/21م.

1- من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

2- أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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