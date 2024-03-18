سارع بالتقديم.. طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "معيد" في كل من "الرياض، جدة، الأحساء"، للخريجين من حملة البكالوريوس.

وذلك للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في التخصصات التالية:





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