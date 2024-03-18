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سارع بالتقديم.. طريقة التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أ أ
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة "معيد" في كل من "الرياض، جدة، الأحساء"، للخريجين من حملة البكالوريوس.

وذلك للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في التخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

التخصصات المطلوبة

- الوبائيات
- علم الأدوية
- علم التشريح
- علم الإحصاء
- التعليم الطبي
- علم الأمراض
- الإحصاء الحيوي
- الأمان الأسري
- اللغة الإنجليزية
- المحاكاة السريرية
- المعلوماتية الصحية
- علم النفس الإكلينيكي
- علم وظائف الأعضاء
- القيادة الصحية التنفيذية
- علاج علل النطق والسمع
- الصحة العامة (صحة البيئة والمجتمع)
- الصحة العامة (إدارة الأنظمة الصحية).

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.
 ملاحظة:
ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدينة والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم يوم الأحد 1445/8/29هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/10/6هـ (الموافق 2024/4/15م).

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