سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد 21 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل "13 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، نجران، الشرقية" على النحو التالي:
وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة1 -
وظائف فنية.
المجالات
الوظيفية
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف مساندة.
6 - وظائف أخرى.
المؤهلات
المطلوبة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق
التوظيف1 –
جدة.
2 – نجران.
3 – الرياض.
4 – الشرقية.
الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.