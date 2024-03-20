سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد 21 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل "13 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، نجران، الشرقية" على النحو التالي:





وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة

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