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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة

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وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد 21 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، تشمل "13 وظيفة لا تتطلب خبرة" للعمل في كل من "الرياض، جدة، نجران، الشرقية" على النحو التالي:

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وظائف شاغرة بالقوات المسلحة للعمل في 4 مدن بالمملكة
المجالات الوظيفية

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف طبية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف إدارية.
5 - وظائف مساندة.
6 - وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.

مناطق التوظيف

1 – جدة.
2 – نجران.
3 – الرياض.
4 – الشرقية.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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