وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء مقيمين في تخصص طب الأسنان

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:
المسمى الوظيفي:
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- طبيب مقيم
الشروط والمستندات المطلوبة:
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الخميس 1445/3/20هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/3/29هـ.