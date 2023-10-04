وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء مقيمين في تخصص طب الأسنان

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:





المسمى الوظيفي: اضافة اعلان



الشروط والمستندات المطلوبة:



طريقة التقديم:

