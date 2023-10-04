الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء مقيمين في تخصص طب الأسنان

وزارة الصحة السعودية 2
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:اضافة اعلان


- طبيب مقيم

الشروط والمستندات المطلوبة:


- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي. 
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الخميس 1445/3/20هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى السبت 1445/3/29هـ.

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