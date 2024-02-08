الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الاتصالات تخطط لإيصال الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمنازل والمنشآت

وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات
وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات
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تخطط وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية؛ بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًّا للاتِّصالات.

سد الفجوة الرقميةاضافة اعلان


كما تستهدف الوزارة سد الفجوة الرقمية من خلال ضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمنازل والمنشآت، وتوفير تغطية كاملة للنطاق العريض، وضمان سعة كافية لشبكة الاتِّصالات الوطنية الأساسية لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وتهدف خطة وزارة الاتصالات إلى تحسين موارد واستثمارات البنية التحتية الرقمية، وضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية وكفاءة؛ لتعزيز إمكانية الوصول إلى التقنيات اللاسلكية المبتكرة، ودعم القدرة على تحمُّل التكاليف من خلال سوق مزدهرة وصحية، والسعي نحو المعايير العالمية للبنية التحتية الرقمية، والاستعداد للمستقبل فيما يخص التقنيات ومرونتها لتحمُّل الأزمات.

وتشمل الخطة، الجهات الحكومية ذات الصِّلِة بموضوعها، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، والمستثمرين المحليين والدوليين في مجال البنية التحتية الرقمية.

شبكة الاتصالات الأساسية


وتشمل الخطة شبكة الاتِّصالات الأساسيَّة (الألياف الضوئية عبر المحيطات)، والبنية التحتية لخدمات الاتِّصالات الثابتة والمتنقلة، والأقمار الصناعية، ومرافق البيانات والحوسبة السحابية، وفقا لـ"المدينة".

وتعمل سياسة الوزارة، على تحسين تغطية الاتِّصال ومدى جودته ووصوله إلى جميع أنحاء المملكة، بما يساعد على سد الفجوة الرقمية، كما يعمل على تمكين الخدمات الرقمية الحالية والناشئة.

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