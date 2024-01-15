الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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توضيح عاجل من المرور بخصوص إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها

المخالفات المرورية
المخالفة المرورية
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة استعادة قائد السيارة مبلغ المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض عليها.

إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليهااضافة اعلان

وقال المرور على حسابه عبر منصة "إكس": أنه "يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه: "وصلتني مخالفة وقمت بسدادها واعترضت وتم قبول الاعتراض كيف أسترجع المبلغ؟".

الاعتراض على المخالفات المرورية 1445

وكانت إدارة المرور قد أعلنت عن طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال خدمة إلكترونية.
وأعلن المرور عن إمكانية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال الدخول على منصة وزارة الداخلية ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة.
وذلك وفقًا للعديد من الضوابط والشروط التي تم تحديدها، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات:
1- قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية (من هنا). 
2- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- قم بكتابة رمز التحقق.
4- قم بتسجيل الدخول على المنصة.
5- قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.
6- قم بالضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
7- قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.
8- قم بقراء جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.
9- قم بالدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية



قام المرور بوضع العديد من الشروط المطلوبة من أجل تقديم اعتراض على المخالفات المرورية.
يجب توافر الشروط التالية في المتقدم وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:
1- يجب أن لا تزيد مدة المخالفة عن 30 يوما من أجل تقديم الاعتراض عليها.
2- يجب تقديم اعتراض على المخالفة مرة واحدة ولا يتم تقديم اعتراض مره أخرى عليها.
3- يجب أن يكون الاعتراض مغلق حيث لا يتم تقديم اعتراض جديد إذا كان هناك اعتراض سابق لنفس المخالفة.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

المرور

قامت وزارة الداخلية بتوفير منصة من أجل الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من خلال النظام، ويمكن لجميع المواطنين تقديم اعتراض وفقا للعديد من الضوابط وتتمثل فيما يأتي:
يجب أن يكون الشخص مسجل ويكون حسابه مفعل في بوابة وزارة الداخلية.
يجب الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من إصدار المخالفة.
يجب الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها من خلال النظام فقط.
كما لا يتم تقديم اعتراض على المخالفات التي تم تسديدها.

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