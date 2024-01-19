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عاجل.. قوى تحذر: في هذه الحالة سيتم احتساب الموظف "متغيب عن العمل"

منصة قوى
منصة قوى
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تفاعلت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقله على شركة أخرى بعد انتهاء عقده مع شركته.

توضيح بشأن إنهاء خدمة عامل:اضافة اعلان


وتساءل مستفيد قائلا: "لو سمحت في حال طلب إنهاء خدمات مع الشركة الحالية مع انتهاء مدة العقد ولم أجد شركة أخرى (حتي تاريخ انتهاء العقد الحالي) لنقل الخدمات عليها فماذا يحدث أو ماذا يتم أو ما يجب فعله".

وردت منصة "قوى":  في حال عدم انتقال الموظف أو الخروج النهائي خلال مهلة السماح سيتم تغيير حالة الموظف إلى متغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأنظمة وزارة الداخلية ولا يمكن نقله".

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"



في وقت سابق، أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.

وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.

جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه: "مشكلتي في قوى انه يوجد عقد ساري المفعول برغم استقالتي من أكتوبر الماضي واستبعادي من نظام gosi".

وأضاف، قمت بتفعيل عقد جديد وموظفة مركز إتصال قوى تقول أن المنشأة السابقة مازالت المستفيد من التوطين والنقاط، هل يعقل لم يلغى العقد بمجرد الاستبعاد من Gosi؟.

12 حالة ينتهى فيها عقد العمل



1ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2ـ بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
3ـ بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

القوة القاهرة وإغلااق المنشأة نهائيًا
4ـ القوة القاهرة.
5ـ اغلاق المنشاة نهائياً.
6ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك
7ـ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

إنهاء العقد غير محدد المدة بناء على سبب مشروع
8ـ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
9ـ إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب.

لا ينقضي عقد العمل بوافة صاحب العمل
10ـ لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
11ـ لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
12ـ إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

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