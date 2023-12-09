هيئة الهلال الأحمر تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير بمكافأة شهرية

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أعلنت هيئة الهلال الاحمر، عبر برنامج التشغيل الذاتي عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل ( تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مختلف مناطق المملكة اضافة اعلان





المسميات التدريبية :



المتطلبات:



مدن التدريب:



طريقة التقديم :

