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هيئة الهلال الأحمر تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير بمكافأة شهرية

هيئة الهلال الأحمر السعودي
الهلال الأحمر
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أعلنت هيئة  الهلال الاحمر، عبر برنامج التشغيل الذاتي عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل ( تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مختلف مناطق المملكةاضافة اعلان

المسميات التدريبية :


– أخصائي مراقبة مخزون

– أخصائي تنظيم إداري

– مصمم جرافيك

– محلل نظم المعلومات

– محلل بيانات

-مندوب مشتريات

– مترجم

وغيرها …

المتطلبات:


–  سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس وأعلى.

– ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ3 السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

مدن التدريب:


– تبوك

– الطائف

– الرياض

– جدة

– مكة المكرمة

– أبها

– جازان

طريقة التقديم :


عبر منصة طاقات الرسمية المرفقه ادناه , بكتابة ”  الهلال الاحمر السعودي / برنامج التشغيل الذاتي ” في حقل ” المنشأة”، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا ".

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