هيئة الهلال الأحمر تعلن عن فرص تدريب عبر تمهير بمكافأة شهرية

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أعلنت هيئة الهلال الاحمر، عبر برنامج التشغيل الذاتي عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل ( تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مختلف مناطق المملكة
المسميات التدريبية :
– أخصائي مراقبة مخزون
– أخصائي تنظيم إداري
– مصمم جرافيك
– محلل نظم المعلومات
– محلل بيانات
-مندوب مشتريات
– مترجم
وغيرها …
المتطلبات:
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس وأعلى.
– ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ3 السابقة للتقديم.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً
مدن التدريب:
– تبوك
– الطائف
– الرياض
– جدة
– مكة المكرمة
– أبها
– جازان
طريقة التقديم :
عبر منصة طاقات الرسمية المرفقه ادناه , بكتابة ” الهلال الاحمر السعودي / برنامج التشغيل الذاتي ” في حقل ” المنشأة”، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا ".