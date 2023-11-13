شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 6 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 6 مدن بالمملكة (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان، حائل)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مندوب مبيعات.
2- أخصائي ميكانيكي.
3- مهندس أول المعدات الدوارة.
4- مستشار إدارة الأداء التجاري.
5- مهندس أول الموثوقية الكهربائية.
6- مهندس المشاريع الضخمة.
7- عامل تشغيل.
8- مدير تطوير المشاريع.
9- كهربائي.
10- أخصائي أجهزة.
11- أخصائي تصنيف.
12- ميكانيكي.
13- أخصائي تحليل البيانات.
14- أخصائي عمليات.
15- مساعد مستودع.
16- مراقب ضبط جودة (ثانوية فأعلى).
- وغيرها من الوظائف.
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم (عدة تخصصات).
- البكالوريوس فأعلى (عدة تخصصات).
أماكن العمل:
- (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان، حائل).
نبذة عن الشركة:
- تأسست التصنيع عام 1405هـ (1985م) ولديها مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا