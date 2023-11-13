شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف في 6 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 6 مدن بالمملكة (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان، حائل)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الوظائف:



1- مندوب مبيعات.

2- أخصائي ميكانيكي.

3- مهندس أول المعدات الدوارة.

4- مستشار إدارة الأداء التجاري.

5- مهندس أول الموثوقية الكهربائية.

6- مهندس المشاريع الضخمة.

7- عامل تشغيل.

8- مدير تطوير المشاريع.

9- كهربائي.

10- أخصائي أجهزة.

11- أخصائي تصنيف.

12- ميكانيكي.

13- أخصائي تحليل البيانات.

14- أخصائي عمليات.

15- مساعد مستودع.

16- مراقب ضبط جودة (ثانوية فأعلى).

- وغيرها من الوظائف.





المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم (عدة تخصصات).

- البكالوريوس فأعلى (عدة تخصصات).



أماكن العمل:

- (الرياض، ينبع، الجبيل، الدمام، جازان، حائل).



نبذة عن الشركة:

- تأسست التصنيع عام 1405هـ (1985م) ولديها مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.





طريقة التقديم:



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