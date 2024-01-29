هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف هيئة الصحة العامة
1- مُحلل إداري:
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو تخصص ذو صلة.
- لا يُشترط خبرة لحملة البكالوريوس ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص.
- مهارات شخصية عالية في التعامل الفعال مع الآخرين.
- مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي والقدرة على استعمال منصة التعلم الإلكترونية
- تحمل ضغوطات العمل.
2- أخصائي تصميم برامج تعليمية أول:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التصميم التعليمي، تقنيات التعليم) أو ما يعادلها.
- الخبرة لحملة (البكالوريوس 6 سنوات) ولحملة (الماجستير 4 سنوات) في مجال التخصص.
- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت وبرامج ونظم إدارة التعليم LMS.
- القدرة على استخدام برامج المونتاج وتحرير الفيديوهات.
- معرفة جيدة باستخدام لغات التطوير مثل: Moodle, SCORM, HTML
- القدرة على كتابة وتصميم مقاطع إرشادية وتوضيحية.
- مهارات التصميم المرئي (Dreamweaver، Photoshop، Illustrator) والقدرة على القصة المصورة.
- القدرة على كتابة نص تعليمي ونصوص صوتية / نصوص فيديو.
نبذة عن هيئة الصحة العامة
- هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم على الوظائف:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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