هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





وظائف هيئة الصحة العامة



نبذة عن هيئة الصحة العامة



طريقة التقديم على الوظائف:



1- مُحلل إداري:- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو تخصص ذو صلة.- لا يُشترط خبرة لحملة البكالوريوس ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص.- مهارات شخصية عالية في التعامل الفعال مع الآخرين.- مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي والقدرة على استعمال منصة التعلم الإلكترونية- تحمل ضغوطات العمل.2- أخصائي تصميم برامج تعليمية أول:- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التصميم التعليمي، تقنيات التعليم) أو ما يعادلها.- الخبرة لحملة (البكالوريوس 6 سنوات) ولحملة (الماجستير 4 سنوات) في مجال التخصص.- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت وبرامج ونظم إدارة التعليم LMS.- القدرة على استخدام برامج المونتاج وتحرير الفيديوهات.- معرفة جيدة باستخدام لغات التطوير مثل: Moodle, SCORM, HTML- القدرة على كتابة وتصميم مقاطع إرشادية وتوضيحية.- مهارات التصميم المرئي (Dreamweaver، Photoshop، Illustrator) والقدرة على القصة المصورة.- القدرة على كتابة نص تعليمي ونصوص صوتية / نصوص فيديو.- هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:"اضغط هنا".