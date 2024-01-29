الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض

هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الصحة العامة وقاية
هيئة الصحة العامة "وقاية"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف هيئة الصحة العامة


1- مُحلل إداري:
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو تخصص ذو صلة.
- لا يُشترط خبرة لحملة البكالوريوس ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص.
- مهارات شخصية عالية في التعامل الفعال مع الآخرين.
- مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي والقدرة على استعمال منصة التعلم الإلكترونية
- تحمل ضغوطات العمل.

2- أخصائي تصميم برامج تعليمية أول:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التصميم التعليمي، تقنيات التعليم) أو ما يعادلها.
- الخبرة لحملة (البكالوريوس 6 سنوات) ولحملة (الماجستير 4 سنوات) في مجال التخصص.
- إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت وبرامج ونظم إدارة التعليم LMS.
- القدرة على استخدام برامج المونتاج وتحرير الفيديوهات.
- معرفة جيدة باستخدام لغات التطوير مثل: Moodle, SCORM, HTML
- القدرة على كتابة وتصميم مقاطع إرشادية وتوضيحية.
- مهارات التصميم المرئي (Dreamweaver، Photoshop، Illustrator) والقدرة على القصة المصورة.
- القدرة على كتابة نص تعليمي ونصوص صوتية / نصوص فيديو.

نبذة عن هيئة الصحة العامة


- هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم على الوظائف:


- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
"اضغط هنا".

اقرأ أيضا

مطلقة ولم تنجب كيف تحصل على الدعم السكني؟

عاجل.. راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات للبكالوريوس فأعلى

عاجل.. زوجها راتبه كبير وعليه قروض.. هل تستطيع التسجيل في الضمان؟

عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة نقل وتقنيات المياه 9:00 م الإثنين، 15 يناير 2024

شركة حكومية.. "نقل وتقنيات المياه" تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا 8:40 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة1 6:28 م الأربعاء، 10 يناير 2024

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

المركز الوطني للأرصاد 10:01 م الإثنين، 08 يناير 2024

عشرات الوظائف بـ المركز الوطني للأرصاد لكافة المؤهلات

اقرأ أيضا

إيجار
11:43 ص الإثنين، 29 يناير 2024

طريقة ورابط رفع شكوى بسبب مخالفات الوسيط العقاري في حالات الإيجار

غرفة الرياض
11:33 ص الإثنين، 29 يناير 2024

سارع بالتقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

ديوان-المظالم
10:21 ص الإثنين، 29 يناير 2024

خطوات ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1445

منشآت
10:17 ص الإثنين، 29 يناير 2024

رابط التسجيل.. الإعلان عن برنامج تدريبي تنظمه "منشآت" بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

فيديو
6:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

وزارة الخارجية السعودية 2
5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

منصة احكام
5:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

حساب المواطن - التسجيل
5:02 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
4:26 م الإثنين، 29 يناير 2024

"الجوازات" توضح إجراءات تجديد الإقامة في المؤسسة المسجون صاحبها