هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف (رواتب تصل 7,020 ريال) وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
جهات التوظيف وأماكن العمل:
- تم رفع الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في التليجرام:
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مسمى البرنامج:
- فني رعاية مرضى.
الشروط المطلوبة للتقديم:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية).
3- ليس على رأس العمل.
4- حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.
5- أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
6- ألا يكون المستفيد طالبا أو موظفا في القطاع الخاص أو العام أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا
7- بالإضافة إلى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
المستندات المطلوبة:
أن يرفق المتقدم:
1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
مدة البرنامج:
- مدة 12 شهر ويوجد مكافأة للبرنامج
ملاحظات مهمة للمتقدمين:
1- الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط.
2- الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.
3- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس.
4- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.
5- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.
6- تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير.
7- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
8- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
9- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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