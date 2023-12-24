الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
التخصصات الصحية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف (رواتب تصل 7,020 ريال) وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

جهات التوظيف وأماكن العمل:


- تم رفع الملف على قناة (أي وظيفة) الرسمية في التليجرام:
اضغط هنا

مسمى البرنامج:


- فني رعاية مرضى.

الشروط المطلوبة للتقديم:


1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية).
3- ليس على رأس العمل.
4- حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.  
5- أن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).  
6- ألا يكون المستفيد طالبا أو موظفا في القطاع الخاص أو العام أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا  
7- بالإضافة إلى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.  

المستندات المطلوبة:


أن يرفق المتقدم:  
1- شهادة بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.   
2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.  
3- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.  

مدة البرنامج: 


- مدة 12 شهر ويوجد مكافأة للبرنامج 

 ملاحظات مهمة للمتقدمين:


1- الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار STEP فقط. 
2- الرجاء التأكد من مدة صلاحية اختبار STEP مع العلم أنها لمدة 3 سنوات فقط.
3- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP من خلال منصة قياس. 
4- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 52.
5- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب. 
6- تاريخ بدء البرنامج شهر مارس 2024، قابل للتغيير. 
7- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج. 
8- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة إلى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.

9- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.  

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. كم يومًا تبقى على إيداع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر؟

رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف متنوعة بمختلف التخصصات

هل يجب تحديث حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

تعرف على أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية"

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة لعقارات الدولة 9:59 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 7:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواصفات والمقاييس 5:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"المواصفات والمقاييس" تعلن عن فتح باب التوظيف للعمل في عدة مجالات

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 10:34 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

وظائف إدارية بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

اقرأ أيضا

رواتب المتقاعدين2
3:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ديسمبر من التأمينات

برنامج سكني
1:21 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

الدعم السكني سكني
1:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

نيوم
12:06 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

أهم 10
11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

Capture
10:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

الشرطة
9:56 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

في ثلاث مدن .. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات والسموم

منصة احكام
9:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

الدعم السكني - دعم - سكني
9:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل..رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم