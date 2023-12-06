انتهز الفرصة.. وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مختلف التخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





وظائف الزكاة والضريبة والجمارك.. المسمى الوظيفي:



أخصائي أول تطوير الخدمات:



أخصائي تخطيط ومتابعة:



خبير إدارة تقنية المعلومات:



خبير استشاري في اتخاذ القرار:



طريقة التقديم:



رابط التقديم

