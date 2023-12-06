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انتهز الفرصة.. وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مختلف التخصصات

هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريب والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

وظائف الزكاة والضريبة والجمارك.. المسمى الوظيفي:

 مشرف مراقبة الجودة:
وظائف الزكاة والضريبة والجمارك.. المؤهلات والخبرات:
 درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
 خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

 أخصائي أول تطوير الخدمات:

المؤهلات والخبرات:
 درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
 خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

أخصائي تخطيط ومتابعة:

 درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
 خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

خبير إدارة تقنية المعلومات:

المؤهلات والخبرات:
 درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
 خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

 خبير استشاري في اتخاذ القرار:

المؤهلات والخبرات:
 درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
 خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم

(اضغط هنا).

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