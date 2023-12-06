انتهز الفرصة.. وظائف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مختلف التخصصات

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أعلنت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة
في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
وظائف الزكاة
والضريبة والجمارك.. المسمى الوظيفي: مشرف مراقبة الجودة:
وظائف الزكاة والضريبة والجمارك.. المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
أخصائي أول تطوير الخدمات:المؤهلات
والخبرات:
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
أخصائي تخطيط
ومتابعة: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة
الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
خبير إدارة
تقنية المعلومات:المؤهلات
والخبرات:
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
خبير استشاري في اتخاذ القرار:المؤهلات
والخبرات:
درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:أوضحت الهيئة،
أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن
شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا).
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