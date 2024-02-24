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عاجل.. هل تستحق زوجة السجين الحصول على معاش الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات حصول زوجة السجين على معاش الضمان الاجتماعي.
وتتمثل الخطوات وفق ما أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:اضافة اعلان
الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
تعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته.
التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش.
في حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد.
 


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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