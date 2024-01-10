نزول حساب المواطن الدفعة 74.. طريقة تسجيل حساب جديد

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أعلن حساب المواطن، أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.
استمرار التسجيل في حساب المواطنوجاء ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
آلية التقديم لحساب المواطن تعد البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.
يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.
شروط التسجيل في حساب المواطن يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط التسجيل، ويجب أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط التالية ليتمكن من التسجيل:
1. مستوفي لتعريف رب الأسرة.
2. مستوفي لشرط الجنسية.
ويعتبر المتقدم ربًا للأسرة إذا كان:
1- شخصًا مستقلاً بسكن خاص سواء كان ذكرًا أو أنثى
2- شخصًا يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى(كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيًا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)
ويعتبر المتقدم مستوفيًا لشرط الجنسية إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات التالية:
1- سعودي.
2- حاملا لبطاقة تنقل.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.