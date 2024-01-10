نزول حساب المواطن الدفعة 74.. طريقة تسجيل حساب جديد

أ أ

أعلن حساب المواطن، أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. اضافة اعلان





استمرار التسجيل في حساب المواطن



آلية التقديم لحساب المواطن



شروط التسجيل في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

