حساب المواطن.. رابط الاستعلام عن الدفعة 74 لمستحقي دعم شهر يناير 2024

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في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن لشهر يناير.
ومن المقرر أن تتواصل عملية الإيداع "للمستفيدين المكتملة طلباتهم" حتى نهاية اليوم الأربعاء.
كيف أتعرف على الدعم المستحق من حساب المواطن؟يوفر البرنامج امكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ( من هنا).
خطوات الاستعلام عن الإيداعيمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
كتابة كلمة التحقق المرئي.
ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
اضغط على موافق.
خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهويةوفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن.
يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
يختار نتائج الدورة 74.
سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.