حساب المواطن.. رابط الاستعلام عن الدفعة 74 لمستحقي دعم شهر يناير 2024

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في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن لشهر يناير.

ومن المقرر أن تتواصل عملية الإيداع "للمستفيدين المكتملة طلباتهم" حتى نهاية اليوم الأربعاء.

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كيف أتعرف على الدعم المستحق من حساب المواطن؟



خطوات الاستعلام عن الإيداع



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية



كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟



متى سيتم دراسة الأهلية؟



برنامج حساب المواطن

