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حساب المواطن.. رابط الاستعلام عن الدفعة 74 لمستحقي دعم شهر يناير 2024

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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 في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن لشهر يناير.
ومن المقرر أن تتواصل عملية الإيداع "للمستفيدين المكتملة طلباتهم" حتى نهاية اليوم الأربعاء.

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كيف أتعرف على الدعم المستحق من حساب المواطن؟

يوفر البرنامج امكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ( من هنا).

خطوات الاستعلام عن الإيداع

يمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
كتابة كلمة التحقق المرئي.
ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
اضغط على موافق.


خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن.
يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
يختار نتائج الدورة 74.
سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.

كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟

يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م (بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)


متى سيتم دراسة الأهلية؟

يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط ان يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

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