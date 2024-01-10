حساب المواطن .. طريقة تقديم اعتراض على عدم نزول دعم يناير 2024

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ربما يتفاجأ البعض من مستفيدي حساب المواطن بعدم إيداع الدعم المستحق في حساباتهم البنكية، لأسباب غير معروفة.





الاعتراض على عدم نزول دعم حساب المواطن اضافة اعلان



تقديم اعتراض في حساب المواطن



أهلية المتقدم لحساب المواطن



كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟



كيف يتم احتساب استحقاق الأسرة؟

