الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن .. طريقة تقديم اعتراض على عدم نزول دعم يناير 2024

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ربما يتفاجأ البعض من مستفيدي حساب المواطن بعدم إيداع الدعم المستحق في حساباتهم البنكية، لأسباب غير معروفة.

الاعتراض على عدم نزول دعم حساب المواطناضافة اعلان

في تلك الحالة يمكن القيام بسلسلة من الخطوات على النحو التالي: 
التوجه إلى البنك الذي يتم إيداع الدعم فيه للتأكد من إيداع المبلغ المستحق. 
في حال عدم صرف الدعم، يتعين رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".

تقديم اعتراض في حساب المواطن

حدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.


أهلية المتقدم لحساب المواطن 

يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط أن يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة.
لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجددًا في حال تم رفض الطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور نتائج الأهلية وذلك لإعادة النظر في ملف المتقدم ودراسته.

كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟

يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م (بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)


كيف يتم احتساب استحقاق الأسرة؟

هنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري.
وتعتمد على عدد افراد الاسرة وأعمارهم و مجموع دخل الأسرة.
ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

اقرأ أيضا

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

نزول حساب المواطن.. وسائل التواصل مع البرنامج والرقم المجاني

"الزكاة" تعلن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "حساب المواطن" بخصوص تحديث بيانات المستفيدين

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة 8:19 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة حذف الابنة الموظفة من حساب المواطن

حساب المواطن 3:01 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 3:44 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن

اقرأ أيضا

images
10:33 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

رابط التقديم.. المركز الوطني للتنمية الصناعية يطرح وظائف وفرص تدريب على رأس العمل

حساب المواطن
10:07 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

تأمين-من-مجلس-الضمان-الصحي-1-1024x576-1
9:57 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي للبكالوريوس فأعلى

حساب المواطن
8:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء إيداع دفعة يناير.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غغفب
4:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

7878789خ7978
3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

الضمان الاجتماعي المطور
1:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:14 م الأربعاء، 10 يناير 2024

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

رواتب المواطنين
12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
12:36 م الأربعاء، 10 يناير 2024

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال