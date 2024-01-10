حساب المواطن .. طريقة تقديم اعتراض على عدم نزول دعم يناير 2024

أ أ
ربما يتفاجأ البعض من مستفيدي حساب المواطن بعدم إيداع الدعم المستحق في حساباتهم البنكية، لأسباب غير معروفة.
الاعتراض على عدم نزول دعم حساب المواطنفي تلك الحالة يمكن القيام بسلسلة من الخطوات على النحو التالي:
اضافة اعلان
التوجه إلى البنك الذي يتم إيداع الدعم فيه للتأكد من إيداع المبلغ المستحق.
في حال عدم صرف الدعم، يتعين رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع.
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
تقديم اعتراض في حساب المواطنحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية.
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
أهلية المتقدم لحساب المواطن يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط أن يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة.
لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجددًا في حال تم رفض الطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور نتائج الأهلية وذلك لإعادة النظر في ملف المتقدم ودراسته.
كيف يتم تحديد قيمة الدعم؟يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م (بنزين91: 1.55 ريال /لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)
كيف يتم احتساب استحقاق الأسرة؟ هنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري.
وتعتمد على عدد افراد الاسرة وأعمارهم و مجموع دخل الأسرة.
ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.