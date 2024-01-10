تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع مبالغ الدعم لهؤلاء

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كشف حساب المواطن عن ماهية عبارة "تحت الإجراء للصرف"، بالتزامن مع إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حسابات المستفيدين.

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تحت الإجراء للصرف



حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الايداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الاربعاء ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 10, 2024

إيداع الدفعة 74



تفاصيل الدفعة 74



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: "حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الايداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الأربعاء".وبدأ في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين، على أن تتواصل عملية الإيداع طوال اليوم.وأعلن البرنامج، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال، لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير.- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.8 مليون مستفيد وتابع.- 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وأعلن حساب المواطن، أن الدفعة 74 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى نهاية العام الجاري.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.يهدف حساب المواطن الذي بدأ في ديسمبر 2017، لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.