الزكاة توضح تفاصيل الرسوم.. هل شراء أجهزة من دولة مجاورة عليه جمارك؟

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الرسوم على الأجهزة من خارج البلاد، لاسيما من الدول المجاورة.
جاء ذلك في رد من الزكاة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : السلام عليكم إذا طلبت جهاز من البحرين إلى المملكة وسعر الجهاز 3800 كم أدفع للجمارك ؟".
الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصيةوأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، تفرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: "اضغط هنا".
إعفاء المكلفين من غرامات التأخر
وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع
المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء
الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم
2024م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.