توضيح مهم من الزكاة والضريبة.. هل يمكن إصدار رقم ضريبي للمتوفى؟

أ أ

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع تساؤل واستفسار من أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية إصدار رقم ضريبي للمتوقى.



توزيع التركة وضريبة التصرفات العقارية



مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية



وجاء في سؤال أحد المستفيدين : "السام عليكم ورحمة الله وبركاته .. استفسر عن استخارج رقم ضريبي للمتوفى وذلك الطلب من كتابة العدل لإضافة الورثه فى الصك عن أرض مورثهم ما هي الإجراء؟".وأجابت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسميوعليكم السلام.. عزيزي العميل، في حال المقصود توزيع التركة يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق)، كما يتعين على الوكيل الشرعي تسجيل العقار و اختيار طبيعة مقدم الطلب وكيل الورثة".

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.



وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.





شروط الاستفادة من المبادرة



طريقة الاطلاع على التفاصيل

