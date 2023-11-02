6 خطوات لتسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة عبر "البريد"

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كشفت الأحوال المدنية عن طريقة تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان من خلال البريد. اضافة اعلان





خدمة تسجيل المواليد:



طريقة التقديم على الخدمة:



الحصول على هوية وطنية جديدة



تعديل المهنة



إصدار بطاقة الهوية للأبناء









⁧#الأحوال_المدنية⁩ pic.twitter.com/ZOj8I85OoH يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا. November 2, 2023

وقالت إن خدمة تسجيل المواليد هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن والدي الطفل من طلب تسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وطلب إيصالهما إلى العنوان الوطني.1- تسجيل الدخول في منصة أبشر.2- خدماتي3- خدمات4- الأحوال المدنية5- خدمة تسجيل المواليد6 - الاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.في وقت سابق، تفاعلت الأحوال المدنية مع سؤال أحد المواطنين بشأن إبلاغه عن فقدان الهوية الوطنية ثم عثوره عليها في وقت لاحق.وقالت الأحوال المدنية في ردها على ذلك: "حماية لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة".في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة كتب الأحوال المدنية في حالة الرغبة في تعديل بيانات المهنة أو الحالة الوظيفية.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار الأصل من آخر مؤهل حصلت عليه".وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".





