الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

6 خطوات لتسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة عبر "البريد"

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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كشفت الأحوال المدنية عن طريقة تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر العنوان من خلال البريد.اضافة اعلان

خدمة تسجيل المواليد:


وقالت إن خدمة تسجيل المواليد هي خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن والدي الطفل من طلب تسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وطلب إيصالهما إلى العنوان الوطني.

طريقة التقديم على الخدمة:


1- تسجيل الدخول في منصة أبشر.

2- خدماتي 

3- خدمات 

4- الأحوال المدنية  

5- خدمة تسجيل المواليد 

6 - الاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.

الحصول على هوية وطنية جديدة

في وقت سابق، تفاعلت الأحوال المدنية مع سؤال أحد المواطنين بشأن إبلاغه عن فقدان الهوية الوطنية ثم عثوره عليها في وقت لاحق.

وقالت الأحوال المدنية في ردها على ذلك: "حماية  لك تم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب عليك الحصول على نسخة جديدة".

تعديل المهنة

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة كتب الأحوال المدنية في حالة الرغبة في تعديل بيانات المهنة أو الحالة الوظيفية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب "العناية بالعملاء، في منصة إكس "تويتر سابقا"،  على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب وإحضار الأصل من آخر مؤهل حصلت عليه".

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.

إصدار بطاقة الهوية للأبناء


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".



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