الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال دقائق.. 6 خطوات لإنشاء سيرتك الذانية على توكلنا

السيرة الذاتية - - توكلنا
توكلنا
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كشف تطبيق "توكلنا" عن طريقة إعداد سيرتك الذاتية المتكاملة والموثوقة، وذلك من خلال عدة خطوات.

السيرة الذاتية على على توكلنا:

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وأوضح أن ذلك يتم عبر عدة خطوات:

1- المؤهلات التعليمية 

2- خبراتك الوظيفية 

3- اللغات 

4- الدورات التدريبية 

5- المواهب والجوائز

6- المنشورات والمؤلفات والرسائل العلمية

في وقت سابق، أكد تطبيق توكلنا أهمية تحديث التطبيق لآخر إصدار، في حالة حدوث أي مشاكل في الدخول على حساب المستخدم.

تحديث تطبيق توكلنا


جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حساب خدمة العملاء، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن الإجراء حال ظهور خطأ في البيانات.

أجاب تطبيق توكلنا، بقوله : "نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة".

هذا وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والخدمات المقدمة للجهات والأفراد بالمملكة. 

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول "سدايا" على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة نظير جهودها في تطبيق توكلنا.

بداية إصدار تطبيق توكلنا



وأطلقت "سدايا" تطبيق "توكلنا" لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استهدف التطبيق في بدايته المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.
وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تُسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.
واقتصر التطبيق بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة على الخدمات المتعلقة بالجائحة من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.

توكلنا خدمات



وفي العام الماضي؛ أطلقت "سدايا"، تطبيق "توكلنا خدمات" أحد المنتجات النوعية للمنظومة، ليصبح التطبيق المُمكّن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر، بتقديم خدمات إلكترونية لهم لإنهاء أعمالهم اليومية من مكان واحد.
ويقدم "توكلنا خدمات" أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد، ويشتمل التطبيق، الذي يُعد أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.




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