عاجل.. إيجار: 5 خطوات مهمة لتحديث البيانات وتفعيل المحفظة البنكية

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حددت منصة إيجار بالتفصيل طريقة وخطوات تحديث بيانات الحساب البنكي لجميع المستفيدين للحصول على الإيجار من خلال المحفظة البنكية.



تفعيل المحفظة البنكية



تجديد العقد عبر منصة إيجار:



تلف الأجهزة أثناء فترة الاستئجار:



جاء ذلك في رد من منصة إيجار على استفسار لأحد المستفيدين بشأن تحديث البيانات والحصول على الإيجار عبر المحفظة البنكية.وأجابت منصة إيجار، بقولها إنه يتم تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية بكل سهولة لتفعيل المحفظة البنكية:- التحقق من تعديل البيانات البنكية- الدخول الى الحساب الشخصي في ايجار- ثم التوجه الى المحفظة- ثم إدارة الحساب البنكي.- ثم تعديل الاسم كما هو موضح في بطاقة الايبانكذلك ردت منصة إيجار على سؤال تلقته من قبل أحد الأشخاص انتهى عقده ويريد في تجديده على المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. خانة تجديد العقد لا تظهر للمؤجر ولا تظهر للمستأجر ارغب بتجديد العقد علما أن العقد منتهي من ٤ شهور" .وجاء الرد من منصة إيجار على استفساره بالقول :" حياك الله.. مدة تجديد العقد بعد الانتهاء 120 يوماً, في حال انتهاء المدة يتم إبرام عقد جديد.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق حسمت منصة "إيجار"، الجدل الذي قد ينشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتلف بعض الأجهزة جراء الاستخدام أثناء فترة الاستئجار.جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المؤجرين حول المسؤولية عن انقطاع الإنارة أثناء تواجد المستأجر، علمًا بأنه استلم الشقة وكانت حالتها ممتازة، وكذلك سخانات الماء في المطبخ ودورة المياه ومضخ الماء، أو ما يسمى الدينمو عند توقفه؟وأجابت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر. في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".