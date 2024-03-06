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مكافأة شهرية وتأمين طبي.. الإعلان عن برنامج أكاديمية الطاقة والمياه المبتدئ بالتوظيف

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أكاديمية الطاقة والمياه
أ أ
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في تخصص "تقنية الطاقة الشمسية".
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الإعلان عن برنامج أكاديمية الطاقة والمياه المبتدئ بالتوظيف

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتعاون مع شركة بي في هاردوير ميدل ايست في الشرق الأوسط بمحافظة "رابغ" وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:

 شروط التسجيل في البرنامج

1 - اجتياز الفحص الطبي.
2 - اجتياز المقابلة الشخصية.
3 – أن يكون ليس لديه سجل تجاري.
4 - اجتياز اللغة الإنجليزية بدرجة A2.
5 - غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
6 - أن لايزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
7 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
8 - غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
9 - دبلوم فني بمعدل "2.85 من 5" أول "2.30 من 4".

المميزات

- تأمين طبي.
- مكافأة شهرية مجزية.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.
- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.
- تدريب عملي 70%، تدريب نظري 30%.

مقر التدريب

- مدينة رابغ

مدة البرنامج

- 24 شهرًا

تاريخ بداية البرنامج

- يبدأ يوم الأحد 1445/10/5هـ (الموافق: 2024/4/14م).

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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