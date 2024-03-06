مكافأة شهرية وتأمين طبي.. الإعلان عن برنامج أكاديمية الطاقة والمياه المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت
أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
في تخصص "تقنية الطاقة الشمسية".
الإعلان
عن برنامج أكاديمية الطاقة والمياه المبتدئ بالتوظيفوأوضحت
أن ذلك يأتي بالتعاون مع شركة بي في هاردوير ميدل ايست في الشرق الأوسط بمحافظة "رابغ"
وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:
شروط التسجيل في البرنامج1 -
اجتياز الفحص الطبي.
2 - اجتياز المقابلة الشخصية.
3 – أن يكون ليس لديه سجل تجاري.
4 - اجتياز اللغة الإنجليزية بدرجة A2.
5 - غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
6 - أن لايزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
7 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
8 - غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
9 - دبلوم فني بمعدل "2.85 من 5" أول "2.30 من 4".
المميزات-
تأمين طبي.
- مكافأة شهرية مجزية.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.
- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.
- تدريب عملي 70%، تدريب نظري 30%.