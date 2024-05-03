وظائف موسمية خلال موسم حج 1445هـ.. إليكم التفاصيل

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أعلنت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية لشغل عدد من الوظائف (الإدارية والميدانية) لحملة كافة المؤهلات لموسم حج هذا العام 1445هـ على النحو التالي:





وصف العمل:



المميزات:



أماكن العمل:



المؤهلات المطلوبة:



نبذة عن النقابة:



طريقة التقديم:

