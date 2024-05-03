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وظائف موسمية خلال موسم حج 1445هـ.. إليكم التفاصيل

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين
وظائف موسم الحج
أ أ
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أعلنت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية لشغل عدد من الوظائف (الإدارية والميدانية) لحملة كافة المؤهلات لموسم حج هذا العام 1445هـ على النحو التالي:اضافة اعلان

وصف العمل:


- العمل خلال موسم الحج في مجال التنظيم بمواقع محددة.
- تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.
- إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.
- إنشاء اوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق (ضيف) على هاتفه الذكي.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة.
- التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لاي معوقات أو عند إنشاء أوامر الركاب.

المميزات:

- توفير السكن و الإعاشة و المواصلات اللازمة و الزي الرسمي أثناء فترة العمل.
- تقديم التدريب اللازم على كافة تفاصيل العمل المطلوب.
- مكافأة مقطوعة مجزية.

أماكن العمل:


- مكة المكرمة
- جدة
- المدينة المنورة

المؤهلات المطلوبة:


- الابتدائية
- الكفاءة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

نبذة عن النقابة:

أنشأت النقابة العامة للسيارات بعد صدور الأمر الكريم السامي برقم [ 11501 ] في 3 رجب 1372 هـ وتعمل النقابة لتقديم خدمات نقل منظمة للحجاج والمعتمرين، مستخدمة الوسائل الحديثة والملائمة للنقل وفق شروط السلامة ومعايير المحافظة على البيئة، وتعمل على وضع الخطط التشغيلية لضبط حركة نقل الحافلات المتعلقة بنقل الحجاج والمعتمرين خلال رحلة الحج والعمرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط: اضغط هنا

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