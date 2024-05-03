وظائف موسمية خلال موسم حج 1445هـ.. إليكم التفاصيل

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أعلنت النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم في الوظائف الموسمية لشغل عدد من الوظائف (الإدارية والميدانية) لحملة كافة المؤهلات لموسم حج هذا العام 1445هـ على النحو التالي:
وصف العمل:
- العمل خلال موسم الحج في مجال التنظيم بمواقع محددة.
- تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.
- إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.
- إنشاء اوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق (ضيف) على هاتفه الذكي.
- تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة.
- التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لاي معوقات أو عند إنشاء أوامر الركاب.
المميزات:- توفير السكن و الإعاشة و المواصلات اللازمة و الزي الرسمي أثناء فترة العمل.
- تقديم التدريب اللازم على كافة تفاصيل العمل المطلوب.
- مكافأة مقطوعة مجزية.
أماكن العمل:
- مكة المكرمة
- جدة
- المدينة المنورة
المؤهلات المطلوبة:
- الابتدائية
- الكفاءة
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى