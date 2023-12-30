لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

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أعلنت وزارة الدفاع (الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية) عن فتح التقديم لشغل عدد (126 وظيفة) في عدد من التخصصات المختلفة والتي شملت تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية.

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وأوضحت وزارة الدفاع في إعلانها، أن هذه التخصصات متاحة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل التالية:





المجالات الوظيفية في وزارة الدفاع:

المسميات الوظيفية في الوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع:

مواعيد التقديم على وظائف القوات البرية:

التقديم على وظائف وزارة الدفاع:

1- وظائف هندسية.2- وظائف فنية.3- وظائف حرفية.4- وظائف عمالية.أماكن العمل:المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة بالمدن التالية:- حفر الباطن.- الدمام.- جدة.- المدينة المنورة.- القصيم.- شرورة.- بداية التقديم: يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام.- التقديم (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الرابط التالي:( https://jobs.mod.gov.sa/jobs )