لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

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أعلنت وزارة الدفاع (الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية) عن فتح التقديم لشغل عدد (126 وظيفة) في عدد من التخصصات المختلفة والتي شملت تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية.
وأوضحت وزارة الدفاع في إعلانها، أن هذه التخصصات متاحة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل التالية:
المجالات الوظيفية في وزارة الدفاع:
1- وظائف هندسية.
2- وظائف فنية.
3- وظائف حرفية.
4- وظائف عمالية.
المسميات الوظيفية في الوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع:
أماكن العمل:
المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة بالمدن التالية:
- حفر الباطن.
- الدمام.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- القصيم.
- شرورة.
مواعيد التقديم على وظائف القوات البرية:
- بداية التقديم: يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام.
التقديم على وظائف وزارة الدفاع:
- التقديم (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الرابط التالي:
( https://jobs.mod.gov.sa/jobs )