السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع (الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية) عن فتح التقديم لشغل عدد (126 وظيفة) في عدد من  التخصصات المختلفة والتي شملت تخصصات هندسية وفنية وحرفية وعمالية.

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وأوضحت وزارة الدفاع في إعلانها، أن هذه التخصصات متاحة بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة، وذاك وفقًا للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية في وزارة الدفاع:


1- وظائف هندسية.
2- وظائف فنية.
3- وظائف حرفية.
4- وظائف عمالية.

المسميات الوظيفية في الوظائف الشاغرة بوزارة الدفاع:



أماكن العمل:

المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة بالمدن التالية:
- حفر الباطن.
- الدمام.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- القصيم.
- شرورة.

مواعيد التقديم على وظائف القوات البرية:



- بداية التقديم: يوم الأحد بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م ولمدة (5) أيام.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع:



- التقديم (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الرابط التالي:

( https://jobs.mod.gov.sa/jobs )

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لكل المترقبين.. فتح باب التقديم على 126 وظيفة مدنية في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط