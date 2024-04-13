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شكاوى من تأخر إرسال الإيجار.. ورد رسمي يحسم الجدل

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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شكا العديد من المؤجرين من تأخر إرسال قيمة الإيجار عبر منصة "إيجار"، وذلك مع تطبيق دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".اضافة اعلان
وقالت المنصة ردًا على استفسارات متكررة حول سبب التأخير عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم السداد عبر شبكة إيجار تصل القيمة الإيجارية للمؤجر خلال 5 أيام عمل باستثناء يوم السداد ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية". 


حصر دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية 

واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار". 
وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة. 
وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى 

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
 الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
 اختيار العقد من القائمة الجانبية.
الضغط على "إجراء دفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق. 
إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".

سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:

فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:
الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".
اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.
الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".

خطوات سداد الإيجار عبر سداد

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:
الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
حدد الجهة المفوترة.
تدوين رقم العقد.
إدخال رقم الحساب.
تحديد المبلغ المستحق.
دفع الفاتورة.

مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار 

وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:
حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
توثيق الدفعات المالية.
وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.
رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

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