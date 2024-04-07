الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد لآخر.. توضيح مهم من مساند

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المواطنين بشان نقل خدمات العمالة من فرد لآخر.

نقل خدمات العمالة المنزليةاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. عندي عاملة منزليه وصلتني منذ شهر تقريبا وأريد نقل خدماتها لشخص ثاني، هل يلزم إصدار إقامة  لنقل كفالتها أم يوجد طريقة أخرى؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لنقل الخدمات من فرد إلى فرد يجب ألا تكون إقامة العامل/ـة منتهية أو تنتهي خلال15 يوما".

منصة مساند ورمز التحقق

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم

كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".


اقرأ أيضا

عاجل.. لمن قدّم اعتراضا على عدم الأهلية ولم يُرد عليه.. توضيح مهم من حساب المواطن

الخطوط السعودية تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم

عاجل.. تم سحب المبلغ كاملا عند التسديد.. هل تخفيض مخالفات المرور سيتم بأثر رجعي؟

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تصلهم دفعة أبريل حتى الآن

هل يجب الإفصاح عن المكافأة الجامعية ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 1:38 ص الجمعة، 05 أبريل 2024

توضيح مهم من مساند.. إجراء مطلوب لإلغاء تأشيرة الاستقدام

مساند 2:00 ص الخميس، 04 أبريل 2024

عاجل.. لتيسير الاستقدام بأمان.. 3 حالات فقط لإرسال رمز التحقق لمستفيدي مساند

مساند 5:30 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

منصة مساند توضح تفاصيل خدمة طلب إشعار الزائر

مساند 12:22 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

مساند يوضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش