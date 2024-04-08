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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أفضل وأسهل طريقة لمتابعة حالة طلب الاستقدام للعمالة المنزلية.



متابعة حالة طلب الاستقدام



نقل خدمات العمالة المنزلية



منصة مساند ورمز التحقق



وقال منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "في أي وقت ومن أي مكان، تقدر تتابع حالة طلب الاستقدام للعمالة المنزلية بكل سهولة عبر تطبيق مساند".وأضافت منصة مساند: "اعرف حالة طلبك في أي وقت من خلال التطبيق كما يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".كذلك تفاعلت منصة مساند، مع تساؤلات واستفسارات المواطنين بشان نقل خدمات العمالة من فرد لآخر.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. عندي عاملة منزليه وصلتني منذ شهر تقريبا وأريد نقل خدماتها لشخص ثاني، هل يلزم إصدار إقامة لنقل كفالتها أم يوجد طريقة أخرى؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لنقل الخدمات من فرد إلى فرد يجب ألا تكون إقامة العامل/ـة منتهية أو تنتهي خلال15 يوما".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال

الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم



كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".