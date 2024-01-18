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مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

أرامكو الطبي
مركز أرامكو الطبي
أ أ
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة.
وأوضح المركز، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

وظائف أرامكو الطبي


وتابع مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ غرفة العمليات.
– أخصائي أول ضمان الجودة.
– مساعد أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي أول إدارة المخاطر.
– ممرض أول/ العيادات الخارجية.
– ممرض/ العناية المركزة.
– ممرض مساعد.
– أخصائي أشعة.

التقديم على الوظائف


وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).


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