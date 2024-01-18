مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

أ أ

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة.

وأوضح المركز، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. اضافة اعلان





وظائف أرامكو الطبي



التقديم على الوظائف

