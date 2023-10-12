للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد الإجازة المطولة التالية

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من المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة مطولة يوم الخميس الموافق 18 من ربيع الثاني، الموافق 2 من نوفمبر 2023.

وتعد هذه الإجازة المطولة هي الثانية التي يحصل عليها الطلاب في العام الدراسي الحالي 1445هـ. اضافة اعلان

وحصل الطلاب في مدارس وجامعات المملكة على إجازة مطولة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين في 24 من سبتمبر.





جدول الإجازات المطولة



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:-إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.-إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.-إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.-إجازة مطولة - 17 ديسمبر 2203.-إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.-إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.-إجازة مطولة- 2 مايو 2023.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.