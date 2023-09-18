مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات.

واشترط المجمع أن يكون المتقدمين لشغل الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



الشروط العامة:



إرشادات التقديم:



نبذة عن المجمع:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

